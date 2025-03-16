В допинг-пробе игрока ЦСКА нашли «конскую» концентрацию мельдония
Допинг проба хоккеиста Каменева показала превышение мельдония в четыре раза
Владислав Каменев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Проба нападающего хоккейного клуба ЦСКА Владислава Каменева содержит мельдоний в четыре раза больше допустимого. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник.
У хоккеиста нашли 451 нг/мл при максимально допустимом значении в 100 нг/мл, установленного WADA (Всемирная антидопинговая организация).
Каменев является игроком «армейцев» с 2021 года. В этом сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча в FONBET Чемпионате КХЛ, записав себе в актив десять голов и 16 голевых передач. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Гагарина.
Ранее допинг-тест заставили сдать футболиста Артёма Дзюбу, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После победного матча против самарских «Крыльев Советов» форвард был отправлен на допинг-контроль.