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9 марта, 18:48

Ставшего лучшим бомбардиром в российском футболе Дзюбу отправили на допинг

«Матч ТВ»: Дзюбу отправили на допинг-контроль после игры с «Крыльями советов»

После матча самарских «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу направили на допинг-контроль. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «Акрона». Один гол в ворота противника забил Дзюба, а второй — Стефан Лончар. Он умудрился забросить мяч за семь минут до финального свистка.

Напомним, ранее сегодня Дзюба забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура РПЛ. Для нападающего тольяттинского это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.

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Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Полина Никифорова
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