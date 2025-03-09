Ставшего лучшим бомбардиром в российском футболе Дзюбу отправили на допинг

После матча самарских «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу направили на допинг-контроль. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «Акрона». Один гол в ворота противника забил Дзюба, а второй — Стефан Лончар. Он умудрился забросить мяч за семь минут до финального свистка.