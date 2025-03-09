Ставшего лучшим бомбардиром в российском футболе Дзюбу отправили на допинг
«Матч ТВ»: Дзюбу отправили на допинг-контроль после игры с «Крыльями советов»
После матча самарских «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу направили на допинг-контроль. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «Акрона». Один гол в ворота противника забил Дзюба, а второй — Стефан Лончар. Он умудрился забросить мяч за семь минут до финального свистка.
Напомним, ранее сегодня Дзюба забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура РПЛ. Для нападающего тольяттинского это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.
Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС