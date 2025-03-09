«Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось»: Дзюба высказался об уникальном рекорде
Дзюба назвал потрясающими эмоции после рекорда на матче с «Крыльями Советов»
Артем Дзюба. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба назвал потрясающими эмоции, когда побил бомбардирский рекорд в истории российского футбола на матче против самарских «Крыльев Советов». Своими впечатлениями от игры он поделился в беседе с «Матч ТВ».
«Спасибо за поздравление. Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — подчеркнул футболист.
Напомним, ранее сегодня Дзюба забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура РПЛ. Для нападающего тольяттинского это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.