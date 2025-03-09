«Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось»: Дзюба высказался об уникальном рекорде

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба назвал потрясающими эмоции, когда побил бомбардирский рекорд в истории российского футбола на матче против самарских «Крыльев Советов». Своими впечатлениями от игры он поделился в беседе с «Матч ТВ».

«Спасибо за поздравление. Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — подчеркнул футболист.