Дзюбе влепили крупный штраф за скандальное интервью

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью, где он критиковал руководство своего бывшего клуба — московского «Локомотива», а также главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Соответвствующее решение принял Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Акрон» Артёмом Дзюбой нарушениями ст. 15 регламента РФС по этике применить к Артёму Дзюбе санкцию в виде штрафа в размере 250 000 рублей», — говорится в сообщении.

Председатель комитета Андрей Стукалов заявил, что был изучен текст интервью, проведена лингвистическая экспертиза. На заседании также выступили представители Дзюбы и «Локомотива».