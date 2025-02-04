Дзюбе влепили крупный штраф за скандальное интервью
Комитет РФС по этике оштрафовал Дзюбу на 250 тыс. руб за интервью о «Локомотиве»
Артём Дзюба играл за «Локомотив», а после ухода дал скандальное интервью. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью, где он критиковал руководство своего бывшего клуба — московского «Локомотива», а также главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Соответвствующее решение принял Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике.
«В связи с допущенными футболистом ФК «Акрон» Артёмом Дзюбой нарушениями ст. 15 регламента РФС по этике применить к Артёму Дзюбе санкцию в виде штрафа в размере 250 000 рублей», — говорится в сообщении.
Председатель комитета Андрей Стукалов заявил, что был изучен текст интервью, проведена лингвистическая экспертиза. На заседании также выступили представители Дзюбы и «Локомотива».
Дзюба дал резонансное интервью в ноябре 2024 года, в котором раскритиковал своих бывших партнёров и комментаторов, сделав ряд резких заявлений. Он особенно акцентировал внимание на своём уходе из «Локомотива» и жёстко высказался о генеральном директоре клуба Владимире Леонченко. Нападающий выступал за красно-зелёных в 2023-2024 годах, после чего перешёл в «Акрон».