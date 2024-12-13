Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поставил цели на 2025 год

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обозначил свои главные цели на грядущий год. Футболист намерен сохранить клуб в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и добиться максимальных результатов в турнирной таблице, сообщает издание Sport24.

«Напрямую сохраниться с "Акроном" в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм», — отметил Дзюба.

Александр Кержаков, лидер по количеству забитых мячей среди российских футболистов, имеет в активе 233 гола во всех турнирах. У Дзюбы на данный момент 232, и его цель — обойти этот результат. Помимо этого, 36-летний нападающий стремится стать лучшим по системе «гол плюс пас» в истории чемпионатов России. Сейчас Дзюба имеет 261 очко (163 гола и 98 результативных передач) и всего на пять баллов отстаёт от легендарного Дмитрия Лоськова (266 очков: 120 голов и 146 передач).

Амбиции форварда подкреплены его опытом и навыками, а сохранение физической формы остаётся одним из приоритетов для достижения всех поставленных задач.

С начала своей карьеры Дзюба не раз доказывал, что умеет выходить на новый уровень, особенно в сложных ситуациях. Его путь в «Акроне» стал очередной яркой страницей в биографии, несмотря на то, что в 2023 году переход в клуб РПЛ многим казался неожиданным. Тем не менее, Дзюба быстро стал ключевой фигурой команды и лидером на поле, помогая молодым игрокам и мотивируя их своим примером.

Футболист известен своим бойцовским характером и умением справляться с вызовами. Вспомним 2018 год, когда Дзюба стал одним из главных героев сборной России на чемпионате мира. Его эмоции после гола в ворота сборной Испании — сцена, которая навсегда останется в памяти болельщиков.