Гол Дзюбы помог «Акрону» одолеть «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты тольяттинского «Акрона» одержали победу над петербургским «Зенитом» с результатом 2:1 в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся на стадионе «Газпром-Арена».

Голы для «Акрона» забили Стефан Лончар на 10-й минуте и Артём Дзюба на 40-й. У «Зенита» ответный мяч провёл Андрей Мостовой на 21-й минуте. На 55-й минуте Кирилл Данилин, полузащитник «Акрона», получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля; первое предупреждение он получил всего через шесть минут.

Для Дзюбы этот гол стал 71-м на выезде в чемпионате России, и теперь он делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым. Также это первый гол Дзюбы в ворота «Зенита» с тех пор, как он покинул команду в 2022 году. В составе петербургской команды он стал четырёхкратным чемпионом России.

«Зенит» остаётся на первом месте в таблице РПЛ с 39 очками после 18 матчей. На втором месте расположился «Краснодар» с 38 очками, он проведёт свой матч 18-го тура 8 декабря против «Локомотива» из Москвы. «Акрон» занимает девятую позицию с 22 очками после 18 встреч.

В 19-м туре РПЛ «Акрон» сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом», а «Зенит» в первой игре после зимнего перерыва примет ЦСКА из Москвы. Оба матча запланированы на начало марта.