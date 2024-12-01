«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 18:42

«Спартак» разгромил «Краснодар» и ворвался в тройку лидеров РПЛ

Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в ворота «Краснодара». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в ворота «Краснодара». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» нанёс поражение «Краснодару» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился Манфред Угальде, забив на 17-й и 28-й минутах. В компенсированное время (90+4) точку поставил Эсекьель Барко.

«Спартак», для которого эта победа стала пятой подряд в РПЛ, набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям. «Краснодар» с 38 баллами остался на второй строчке.

«Химки» впервые с 2008 года одолели «Локомотив» в гостевом матче
«Химки» впервые с 2008 года одолели «Локомотив» в гостевом матче

Лидером таблицы с 39 очками по-прежнему остаётся петербургский «Зенит», несмотря на поражение от «Крыльев Советов». Эта игра завершила серию из 11 матчей без поражений для сине-бело-голубых во всех турнирах.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Краснодар
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar