«Спартак» разгромил «Краснодар» и ворвался в тройку лидеров РПЛ
Игрок «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в ворота «Краснодара». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
«Спартак» нанёс поражение «Краснодару» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0.
Дублем отметился Манфред Угальде, забив на 17-й и 28-й минутах. В компенсированное время (90+4) точку поставил Эсекьель Барко.
«Спартак», для которого эта победа стала пятой подряд в РПЛ, набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям. «Краснодар» с 38 баллами остался на второй строчке.
Лидером таблицы с 39 очками по-прежнему остаётся петербургский «Зенит», несмотря на поражение от «Крыльев Советов». Эта игра завершила серию из 11 матчей без поражений для сине-бело-голубых во всех турнирах.