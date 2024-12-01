«Спартак» разгромил «Краснодар» и ворвался в тройку лидеров РПЛ

«Спартак» нанёс поражение «Краснодару» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился Манфред Угальде, забив на 17-й и 28-й минутах. В компенсированное время (90+4) точку поставил Эсекьель Барко.

«Спартак», для которого эта победа стала пятой подряд в РПЛ, набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» по дополнительным показателям. «Краснодар» с 38 баллами остался на второй строчке.