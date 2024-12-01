«Химки» впервые с 2008 года одолели «Локомотив» в гостевом матче

Эта победа стала для «Химок» второй в нынешнем сезоне в выездных встречах — последняя выездная победа была зафиксирована 3 августа, когда команда выиграла у казанского «Рубина» со счётом 3:2. С тех пор «Химки» провели 11 матчей во всех турнирах, из которых восемь завершились поражениями, а три — ничьей. Также стоит отметить, что «Химки» выиграли у «Локомотива» в гостях впервые с 2008 года, когда они победили со счётом 2:0 в матче РПЛ. С тех пор команды встречались шесть раз в Москве, и «Локомотив» одержал победу в пяти случаях, а один раз игра завершилась вничью. На своём поле «Химки» уже обыграли «Локомотив» в первом круге (2:0).