«Химки» впервые с 2008 года одолели «Локомотив» в гостевом матче
Момент первого тайма футбольного матча. Обложка © Telegram/Вместе за «Химки»
Подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Локомотивом» с результатом 3:1 в выездном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся на «РЖД-Арене».
В составе «Химок» голы забили Антон Заболотный на 17-й минуте, Зелимхан Бакаев на 32-й и Лукас Вера на 66-й. Единственный мяч у «Локомотива» провёл Владислав Сарвели на 29-й минуте.
Эта победа стала для «Химок» второй в нынешнем сезоне в выездных встречах — последняя выездная победа была зафиксирована 3 августа, когда команда выиграла у казанского «Рубина» со счётом 3:2. С тех пор «Химки» провели 11 матчей во всех турнирах, из которых восемь завершились поражениями, а три — ничьей. Также стоит отметить, что «Химки» выиграли у «Локомотива» в гостях впервые с 2008 года, когда они победили со счётом 2:0 в матче РПЛ. С тех пор команды встречались шесть раз в Москве, и «Локомотив» одержал победу в пяти случаях, а один раз игра завершилась вничью. На своём поле «Химки» уже обыграли «Локомотив» в первом круге (2:0).
Ранее бразильский клуб «Ботафого» одержал победу над «Атлетико Минейро» в финале Кубка Либертадорес, который состоялся в Буэнос-Айресе со счётом 3:1. Игроки уже на 2-й минуте осталисб в меньшинстве после удаления полузащитника Грегоре за удар открытыми шипами в голову игрока соперника Фаусто Веры. Тем не менее в первом тайме команда успела выйти вперёд благодаря голам Луиса Энрике и Алекса Теллеса.