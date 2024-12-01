«Зенит» уступил «Крыльям Советов» на своём поле в матче РПЛ

«Зенит» потерпел поражение от «Крыльев Советов» в матче чемпионата России по футболу.

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» одержали победу над петербургским клубом со счётом 3:2 в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на стадионе «Газпром-Арена».

В составе победителей дублем отметился Иван Сергеев (17-я и 28-я минуты), а также отличился Иван Олейников (18). У «Зенита» голы забили Максим Глушенков (4) и Нуралы Алип (72).

Сергеев вернулся в «Крылья Советов» 5 сентября, после того как с 2022 года выступал за «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. До перехода в «Зенит» он играл за «Крылья Советов» с 2020 года и выиграл с командой второй по значимости дивизион чемпионата России.

Игра завершила серию из 11 матчей без поражений для «Зенита» во всех турнирах, последнее поражение команда потерпела 28 сентября, когда уступила «Краснодару» (0:2) в РПЛ. С тех пор «Зенит» одержал 10 побед и сыграл вничью. Это первое домашнее поражение для «Зенита» с 11 мая, когда они уступили московскому ЦСКА со счетом 0:1 в чемпионате России.

«Крылья Советов» после этой победы поднялись на 10-е место, набрав 18 очков под руководством Игоря Осинькина. «Зенит» с 39 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице. В следующем туре «Крылья Советов» 7 декабря сыграют на выезде с «Ростовом», а «Зенит» в тот же день примет тольяттинский «Акрон».