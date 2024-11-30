«Ростов» разгромил «Пари НН» в РПЛ, Гончаренко поругался с судьёй Бобровским

«Вы начинаете притягивать те вещи, которые сейчас после игры мне уже совсем не интересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано. Много на эмоциях, но футбол — это эмоции. Да, чем-то я был недоволен: мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но это, по крайней мере, никакого мата не было и чего-то грубого. Давайте оставлять это, игра закончилась», — сказал Гончаренко.