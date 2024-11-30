«Ростов» разгромил «Пари НН» в РПЛ, Гончаренко поругался с судьёй Бобровским
Игроки «Ростова» после гола в ворота «Пари НН» в 17-м туре РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Ростов»
«Ростов» в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-лиги разгромил «Пари Нижний Новгород». Встреча на «Ростов-Арене» завершилась со счётом 4:0.
Дублем отметился Максим Осипенко (32-я и 65-я минуты). По голу на счету Родриго Саравии (60) и Николая Комличенко (72, с пенальти). Стоит отметить, что гостя с 49-й минуты играли в меньшинстве после удаления Хуана Боселли.
«Ростов» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. С 23 очками подопечные Валерия Карпина поднялись на седьмое место. «Пари НН» идёт на 10-й позиции с 16 очками.
После окончания встречи у главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко случился словесный конфликт с арбитром Яном Бобровским. За слова «тебе недолго осталось, не волнуйся», обращённые к судье, тот показал специалисту красную карточку. На пресс-конференции Гончаренко попытался объясниться за этот эпизод.
Словесная перепалка Виктора Гончаренко с судьёй Яном Бобровским. Видео © Telegram / Чемпионат
«Вы начинаете притягивать те вещи, которые сейчас после игры мне уже совсем не интересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано. Много на эмоциях, но футбол — это эмоции. Да, чем-то я был недоволен: мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но это, по крайней мере, никакого мата не было и чего-то грубого. Давайте оставлять это, игра закончилась», — сказал Гончаренко.
На неделе «Ростов» пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, выбив «Спартак». За право выйти в финал ростовчане сразятся с «Зенитом». В другой паре Пути РПЛ встретятся ЦСКА и московское «Динамо».