Побил рекорд Кержакова: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» открыл счёт в матче 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Этот гол помог Дзюбе встать на первое место в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола. Кержаков, кстати, уже поздравил Артёма с рекордным голом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Химках к концу 2028 года построят футбольную базу ЦСКА. По его словам, на площадке будут тренироваться как юные спортсмены, так и звёзды футбола.