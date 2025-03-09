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9 марта, 14:24

Побил рекорд Кержакова: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол

Футболист Артём Дзюба забил свой 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ранее рекорд принадлежал Александру Кержакову, забившему за карьеру 233 гола.

Нападающий тольяттинского «Акрона» открыл счёт в матче 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Этот гол помог Дзюбе встать на первое место в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола. Кержаков, кстати, уже поздравил Артёма с рекордным голом.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Химках к концу 2028 года построят футбольную базу ЦСКА. По его словам, на площадке будут тренироваться как юные спортсмены, так и звёзды футбола.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Мария Любицкая
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