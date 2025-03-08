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8 марта, 16:18

«Подобные выходки недопустимы»: РПЛ сделала заявление по скандальному моменту с игроком «Зенита»

РПЛ осудила расистские оскорбления в адрес полузащитника «Зенита» Вендела

Вендел. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Вендел. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу проявления расизма в матче «Факел» – «Зенит» в отношении бразильского футболиста команды сине-бело-голубых — Вендела. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Уточняется, что петербургская команда на выезде одержала победу со счётом 2:0. Болельщики воронежского футбольного клуба во время игры позволили себе высказать расистские оскорбления в адрес Вендела. При этом бразильского полузащитника удалили с поля на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что с трибун Вендела оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну.

«Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — указано в сообщении РПЛ.

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А ранее Life.ru сообщал, что бывший игрок сборной России по футзалу Нандо столкнулся с расистскими выкриками в Новосибирске. Группа болельщиков «Сибиряка» начала выкрикивать в адрес чернокожего игрока оскорбления. Проводится расследование.

Дарья Нарыкова
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