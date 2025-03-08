«Подобные выходки недопустимы»: РПЛ сделала заявление по скандальному моменту с игроком «Зенита»
РПЛ осудила расистские оскорбления в адрес полузащитника «Зенита» Вендела
Вендел. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу проявления расизма в матче «Факел» – «Зенит» в отношении бразильского футболиста команды сине-бело-голубых — Вендела. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Уточняется, что петербургская команда на выезде одержала победу со счётом 2:0. Болельщики воронежского футбольного клуба во время игры позволили себе высказать расистские оскорбления в адрес Вендела. При этом бразильского полузащитника удалили с поля на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что с трибун Вендела оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну.
«Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — указано в сообщении РПЛ.
А ранее Life.ru сообщал, что бывший игрок сборной России по футзалу Нандо столкнулся с расистскими выкриками в Новосибирске. Группа болельщиков «Сибиряка» начала выкрикивать в адрес чернокожего игрока оскорбления. Проводится расследование.