«Подобные выходки недопустимы»: РПЛ сделала заявление по скандальному моменту с игроком «Зенита»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу проявления расизма в матче «Факел» – «Зенит» в отношении бразильского футболиста команды сине-бело-голубых — Вендела. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Уточняется, что петербургская команда на выезде одержала победу со счётом 2:0. Болельщики воронежского футбольного клуба во время игры позволили себе высказать расистские оскорбления в адрес Вендела. При этом бразильского полузащитника удалили с поля на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча заявил, что с трибун Вендела оскорбляли на расовой почве, а один из футболистов «Факела» изображал обезьяну.