Главный тренер «Лиона» сорвался на арбитра и получил бан на 9 месяцев

Главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеку дисквалифицировали на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом». Об этом пишет L’Equipe.

Всё случилось на 93-й минуте, когда Фонсека сорвался на судью матча Бенуа Мийо, который не поставил пенальти и спорно отработал по ходу игры. Португалец подлетел к судье и коснулся его лбом, а также громко кричал в лицо, за что был удалён с поля. Тренера пришлось успокаивать игрокам «Лиона».

Паулу Фонсека сорвался на арбитра в ходе игры с «Брестом». Видео © X / DAZN Football

Дисквалификация продлится до 30 ноября. До 15 сентября Фонсеке запрещено посещать раздевалку команды. Напомним, что он был назначен на пост главного тренера «Лиона» 31 января 2025 года.