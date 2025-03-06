Главный тренер «Лиона» сорвался на арбитра и получил бан на 9 месяцев
Главного тренера «Лиона» Фонсеку отстранили на 9 месяцев за ор на арбитра
Главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеку дисквалифицировали на девять месяцев за инцидент с арбитром во время матча 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом». Об этом пишет L’Equipe.
Всё случилось на 93-й минуте, когда Фонсека сорвался на судью матча Бенуа Мийо, который не поставил пенальти и спорно отработал по ходу игры. Португалец подлетел к судье и коснулся его лбом, а также громко кричал в лицо, за что был удалён с поля. Тренера пришлось успокаивать игрокам «Лиона».
Паулу Фонсека сорвался на арбитра в ходе игры с «Брестом». Видео © X / DAZN Football
Дисквалификация продлится до 30 ноября. До 15 сентября Фонсеке запрещено посещать раздевалку команды. Напомним, что он был назначен на пост главного тренера «Лиона» 31 января 2025 года.
Как ранее сообщал Life.ru, в футболе планируется введение нового «правила восьми секунд», согласно которому вратари не смогут удерживать мяч в руках дольше указанного времени. Нарушение приведёт к назначению углового удара в пользу команды соперника.