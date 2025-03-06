Русские продолжают покорять Европу: Фёдор Чалов получил награду за лучший гол
Гол Фёдора Чалова признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги
Фёдор Чалов с наградой за лучший гол 23-го тура чемпионата Греции. Обложка © Х / Super League Greece
Российский нападающий Фёдор Чалов продолжает радовать болельщиков ПАОКа: его гол в матче против «Ламии» признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги. Встреча завершилась разгромом со счётом 7:0, а Чалов отличился на 72-й минуте, эффектно отправив мяч в ворота пяткой.
Гол Чалова в ворота «Ламии», признанный лучшим в 23-м туре чемпионата Греции. Видео © Х / PAOK FC
Чалов является воспитанником ЦСКА. Он уже провёл за ПАОК 33 матча, забив пять голов и отдав пять ассистов. Его контракт с клубом действует до 2027 года.
Напомним, свой дебютный мяч за греческий ПАОК российский форвард забил 21 сентября прошлого года в ворота «Волоса». Чалов подкараулил вратаря соперников и на 89-й минуте довёл счёт до 4:1, отправив мяч в ворота пяткой после выноса голкипера.