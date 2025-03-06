Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 21:06

Русские продолжают покорять Европу: Фёдор Чалов получил награду за лучший гол

Гол Фёдора Чалова признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги

Фёдор Чалов с наградой за лучший гол 23-го тура чемпионата Греции. Обложка © Х / Super League Greece

Фёдор Чалов с наградой за лучший гол 23-го тура чемпионата Греции. Обложка © Х / Super League Greece

Российский нападающий Фёдор Чалов продолжает радовать болельщиков ПАОКа: его гол в матче против «Ламии» признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги. Встреча завершилась разгромом со счётом 7:0, а Чалов отличился на 72-й минуте, эффектно отправив мяч в ворота пяткой.

Гол Чалова в ворота «Ламии», признанный лучшим в 23-м туре чемпионата Греции. Видео © Х / PAOK FC

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он уже провёл за ПАОК 33 матча, забив пять голов и отдав пять ассистов. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова, забив 233-й гол в карьере
Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова, забив 233-й гол в карьере

Напомним, свой дебютный мяч за греческий ПАОК российский форвард забил 21 сентября прошлого года в ворота «Волоса». Чалов подкараулил вратаря соперников и на 89-й минуте довёл счёт до 4:1, отправив мяч в ворота пяткой после выноса голкипера.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Фёдор Чалов
  • ФК ПАОК
  • Греция
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar