Русские продолжают покорять Европу: Фёдор Чалов получил награду за лучший гол

Российский нападающий Фёдор Чалов продолжает радовать болельщиков ПАОКа: его гол в матче против «Ламии» признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги. Встреча завершилась разгромом со счётом 7:0, а Чалов отличился на 72-й минуте, эффектно отправив мяч в ворота пяткой.

Гол Чалова в ворота «Ламии», признанный лучшим в 23-м туре чемпионата Греции. Видео © Х / PAOK FC

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он уже провёл за ПАОК 33 матча, забив пять голов и отдав пять ассистов. Его контракт с клубом действует до 2027 года.