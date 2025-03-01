Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова, забив 233-й гол в карьере
Дзюба забил в матче с «Пари НН» и повторил рекорд Кержакова по количеству голов
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Артём Дзюба, который в данный момент выступает за тольяттинский «Акрон», отличился в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортсмен сумел повторить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских футболистов.
Дзюба забил гол на 70-й минуте в матче против «Пари Нижнего Новгорода». Счёт к концу игры составил 2:1 в пользу нижегородцев. В их составе отличились Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров, Единственный мяч «Акрона» забил Дзюба.
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков отметил, что с пониманием относится к достижениям Артема Дзюбы и не считает важным иметь титул лучшего бомбардира России. Он добавил, что не поддерживает связь с Дзюбой, но уверен, что тот способен установить рекорд в текущем сезоне. На данный момент у обоих игроков по 233 забитых гола.
А ранее Life.ru сообщал, что Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Ростов». Он отметил, что намерен сконцентрироваться на работе в национальной сборной России по футболу. Позже выяснилось, что Карпин собирается переехать на ПМЖ в Эстонию.