Дзюба повторил бомбардирский рекорд Кержакова, забив 233-й гол в карьере

Артём Дзюба, который в данный момент выступает за тольяттинский «Акрон», отличился в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортсмен сумел повторить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских футболистов.

Дзюба забил гол на 70-й минуте в матче против «Пари Нижнего Новгорода». Счёт к концу игры составил 2:1 в пользу нижегородцев. В их составе отличились Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров, Единственный мяч «Акрона» забил Дзюба.

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков отметил, что с пониманием относится к достижениям Артема Дзюбы и не считает важным иметь титул лучшего бомбардира России. Он добавил, что не поддерживает связь с Дзюбой, но уверен, что тот способен установить рекорд в текущем сезоне. На данный момент у обоих игроков по 233 забитых гола.