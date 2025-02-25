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Регион
25 февраля, 13:25

Карпин собирается переехать на ПМЖ в Эстонию

SHOT: Валерий Карпин собирается переехать на ПМЖ в Эстонию

Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера «Ростова» собирается переехать в Эстонию на постоянное место жительства. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Карпин принял решение уйти с поста главного тренера ФК «Ростов», чтобы уехать в Эстонию — заняться там семейными делами и формированием «семейного гнёздышка». Главной причиной стало желание отправить дочерей в эстонскую школу, старшая в сентябре пойдет в первый класс. Вместе с младшей они сейчас активно изучают эстонский язык в Таллине. Также сейчас в Эстонии семья Карпина достраивает дом.

Карпин ушёл с поста главного тренера «Ростова» и назвал причину
Карпин ушёл с поста главного тренера «Ростова» и назвал причину

При этом уроженец Нарвы остаётся главным тренером сборной России, он заявил, что хочет сосредоточиться на этой работе. Такой вид деятельности подразумевает командировочный характер — пару недель до матча, а дальше «удалённо». При совсем невысокой загрузке футбольной сборной РФ проживание в Эстонии вполне укладывается в жизненный график.

Карпин родился в Нарве в 1969 году. У его нынешней жены Дарьи и их обеих дочерей также есть эстонское гражданство.

Никита Никонов
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