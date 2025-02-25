Карпин ушёл с поста главного тренера «Ростова» и назвал причину

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Его обращение к болельщикам опубликовано пресс-службой дончан на официальном сайте.

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!» — отметил специалист.

Карпин добавил, что сейчас ситуация складывается таким образом, что он должен посвятить себя работе в национальной сборной России. Тренер поблагодарил всех, кто был с ним рядом, а также извинился перед теми, чья ожидания и надежды не смог оправдать. Также он поблагодарил руководство «Ростова», особенно Арташеса Арутюнянца, и игроков.

«Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», — заключил Карпин.

Бывшему тренеру «Ростова» 56 лет. Это уже его второй уход из донского клуба — Карпин возглавлял ростовчан в 2017-2021 годах. Кроме того, он работал в «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира. С 2021 года занимает пост главного тренера сборной России.