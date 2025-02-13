Названы соперники сборной России по футболу в 2025 году

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Об этом докладывает пресс-служба РФС.

Сообщается, что матч с Замбией запланирован на март 2025 года на домашней площадке. Далее, 6 июня, пройдёт встреча дома с Нигерией. А уже 10 июня сборная РФ сразится с Белоруссией на выезде.

2024 год сборная России по футболу завершила с общим счётом 26:0. В последнем на данный момент матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сирии 4:0.