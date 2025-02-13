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13 февраля, 14:23

Названы соперники сборной России по футболу в 2025 году

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Об этом докладывает пресс-служба РФС.

Сообщается, что матч с Замбией запланирован на март 2025 года на домашней площадке. Далее, 6 июня, пройдёт встреча дома с Нигерией. А уже 10 июня сборная РФ сразится с Белоруссией на выезде.

2024 год сборная России по футболу завершила с общим счётом 26:0. В последнем на данный момент матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сирии 4:0.

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Недавно Life.ru рассказывал, что экс-полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов завершил спортивную карьеру в возрасте 35 лет. Футболист провёл в составе сборной России 39 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

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Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Николай Рюмин
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