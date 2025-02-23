Глава UEFA Чеферин: Возвращению российских юниоров на турниры помешали политики

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин рассказал о причинах, которые помешали допустить российских юниоров (до 17 лет) к участию в международных турнирах. Реализовать инициативу не удалось из-за политического давления, пояснил он словенской газете Delo.

«Наше предложение подверглось жёсткой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ, особенно левых. Одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать UEFA, и все отступили», — посетовал Чеферин.