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23 февраля, 20:07

Глава UEFA Чеферин: Возвращению российских юниоров на турниры помешали политики

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин рассказал о причинах, которые помешали допустить российских юниоров (до 17 лет) к участию в международных турнирах. Реализовать инициативу не удалось из-за политического давления, пояснил он словенской газете Delo.

«Наше предложение подверглось жёсткой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ, особенно левых. Одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать UEFA, и все отступили», — посетовал Чеферин.

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А недавно также стало известно о недопуске молодёжной сборной России (до 21 года) к Евро-2027 и Олимпиаде-2028. Ранее в UEFA заявляли, что дисквалификация команд из РФ будет действовать до завершения конфликта на Украине.

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X / UEFA

Тимур Хингеев
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