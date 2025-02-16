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Регион
16 февраля, 20:55

Чалов поучаствовал в разгромной победе ПАОК, забив пятый мяч за клуб

Фёдор Чалов забил пятый гол за ПАОК в матче против «Ламии»

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Российский нападающий Фёдор Чалов продолжает радовать болельщиков греческого клуба ПАОК голами. На 72-й минуте матча 23-го тура чемпионата Греции против «Ламии» он забил пятый гол. Россиянин вышел на замену и уже через две минуты отличился точным ударом.

Матч завершился разгромным счётом 7:0 в пользу ПАОКа, который занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ламия» остаётся на последнем месте.

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в августе 2024 года и уже успел заявить о себе, забив два гола в чемпионате Греции и два — в Лиге Европы.

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Ранее российский голкипер Матвей Сафонов помог ПСЖ добыть сухую победу над «Тулузой» в матче чемпионата Франции. Итог встречи — 1:0 в пользу ПСЖ. Единственным мячом отметился Фабиан Руис на 52-й минуте. Напомним, в июне «Краснодар» объявил о переходе Матвея Сафонова в ПСЖ. Российский голкипер дебютировал в составе клуба в товарищеском матче против «Штурма».

Артём Гапоненко
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