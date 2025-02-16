Чалов поучаствовал в разгромной победе ПАОК, забив пятый мяч за клуб

Российский нападающий Фёдор Чалов продолжает радовать болельщиков греческого клуба ПАОК голами. На 72-й минуте матча 23-го тура чемпионата Греции против «Ламии» он забил пятый гол. Россиянин вышел на замену и уже через две минуты отличился точным ударом.

Матч завершился разгромным счётом 7:0 в пользу ПАОКа, который занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ламия» остаётся на последнем месте.