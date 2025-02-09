Российский футболист влип в скандал после матча в Кубке Греции, ему грозит тюрьма

Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий в составе греческого ФК ПАОК, может на три месяца угодить за решётку. Полузащитника могут наказать за драку с фанатами на парковке после матча в декабре 2024 года, пишет SDNA.

Потасовка произошла после поражения ПАОК в матче Кубка Греции команде «АЕК Афины». После игры на парковке футболисты, в числе которых был и Оздоев, повздорили с болельщиками соперника, после чего началась битва. В итоге россиянин и ещё четыре спортсмена получили 10-дневную дисквалификацию начиная с 3 февраля. Местная полиция возбудила уголовное дело, а ещё им могут назначить штрафы. Из-за отстранения Оздоев пропустил матч чемпионата Греции по футболу с ОФИ.