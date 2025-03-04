В футболе появится новое «правило 8 секунд» для вратарей

В футболе вратарей обяжут соблюдать новое «правило восьми секунд», согласно которому мяч в руках нельзя держать дольше указанного временного отрезка, иначе соперник получит право на угловой удар. Об этом «Чемпионату» рассказал глава судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

«Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно зрителям, тренерам, комментаторам. Думаю, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты», — пояснил он.

Нововведение начнёт действовать в предстоящем игровом сезоне. Решение о «восьми секундах» было принято Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Российских арбитров подготовят к изменениям после того, как будет официально распространено соответствующее уведомление от IFAB.