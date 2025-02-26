«Будем готовить новое поколение»: В Химках построят футбольную базу ЦСКА

В Химках к концу 2028 года построят футбольную базу ЦСКА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, на площадке будут тренироваться как юные спортсмены, так и звёзды футбола.

«Будем готовить новое поколение профессиональных футболистов — построим для наших ребят спортивный центр на озере Круглое в Химках. Он станет новой базой ЦСКА», — отметил глава Подмосковья.