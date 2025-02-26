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26 февраля, 13:06

«Будем готовить новое поколение»: В Химках построят футбольную базу ЦСКА

Губернатор Воробьёв: В Химках к концу 2028 года построят футбольную базу ЦСКА

В Химках к концу 2028 года построят футбольную базу ЦСКА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, на площадке будут тренироваться как юные спортсмены, так и звёзды футбола.

«Будем готовить новое поколение профессиональных футболистов — построим для наших ребят спортивный центр на озере Круглое в Химках. Он станет новой базой ЦСКА», — отметил глава Подмосковья.

По данным 360.ru, двери новой базы будут открыты для всех детей Подмосковья. В состав комплекса войдут тренировочная зона, четыре футбольных поля с подогревом, жилой корпус с новейшим медицинским центром и спортивным залом, гостиницы и зоны отдыха.

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Обложка ©

pixabay / AnnRos

Борис Эльфанд
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