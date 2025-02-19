Губернатор Воробьёв подписал закон о запрете алкомаркетов во дворах Подмосковья

С 1 сентября в Московской области вступит в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах во дворах многоквартирных домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал его 18 февраля. По мнению чиновника, инициатива поможет сделать регион безопаснее и комфортнее.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Исключения — магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает ограничение на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. С 23:00 до 8:00 в таких заведениях будет запрещена реализация спиртного.