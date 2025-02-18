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18 февраля, 14:32

Депутат раскрыл, какие алкомаркеты продолжат работать в Подмосковье

Депутат Керселян: Алкомаркеты в Подмосковье смогут работать до конца лицензии

Запрещающий работу алкомаркетов во дворах многоквартиных домов в Московской области закон будет распространяться на спиртное любой крепости, но не затронет деятельность магазинов, работающих по лицензии. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он объяснил, что магазины, не имеющие лицензии на продажу алкоголя, в которых в основном реализуются пиво и слабоалкогольные напитки, будут обязаны прекратить продажу спиртного с 1 сентября, когда закон начнёт действовать. Таких магазинов насчитывается примерно 1400. В отличие от них, лицензированные торговые точки смогут продолжать свою деятельность до окончания срока действия их разрешений.

«Дело в том, что те магазины, которые имеют лицензии, до окончания своих лицензий будут продолжать работать даже если вход со стороны дворов. Лицензия не имеет обратной силы, за это предприниматели заплатили деньги, и до окончания лицензии они имеют право работать. И таких магазинов в многоквартирных домах Московской области порядка 1,5 тысячи», — разъяснил Керселян в беседе с 360.ru.

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Напомним, что о планах властей Подмосковья запретить продажу алкоголя во дворах многоквартиных домов стало известно 14 февраля. Сами точки смогут продолжить работу, но будут обязаны убрать спиртное из ассортимента.

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Shutterstock / FOTODOM / woff

Юрий Лысенко
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