Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 09:52

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах жилых домов

Московская областная дума рассмотрит поправки, ограничивающие продажу алкоголя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Согласно законопроекту, внесенному в региональный парламент, продажа алкогольной продукции будет запрещена в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов.

Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя
Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя

Если вход в магазин находится во дворе, на полках не должно быть спиртного, считают власти региона. Особенно много проблем создают алкомаркеты на первых этажах: постоянный шум, мусор и другие неудобства беспокоят жителей. Также Воробьёв поделился планами ограничения времени продажи алкоголя в заведениях общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 8:00. Если документ будет принят, новые правила вступят в силу с 1 сентября.

В Подмосковье насчитывается более 3400 торговых точек, имеющих лицензии на продажу крепкого алкоголя и без лицензии (пиво, сидр и т.д.). В том числе выдано 148 лицензий для 1274 магазинов сети «Красное и белое» и 45 лицензий для 673 магазинов сети «Бристоль».

Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России
Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах в будние дни будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ввести такие жёсткие меры. По его словам, в области высокая смертность от спиртного и связанных с ним заболеваний (71% от общего числа).

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar