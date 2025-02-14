Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах жилых домов

Московская областная дума рассмотрит поправки, ограничивающие продажу алкоголя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Согласно законопроекту, внесенному в региональный парламент, продажа алкогольной продукции будет запрещена в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов.

Если вход в магазин находится во дворе, на полках не должно быть спиртного, считают власти региона. Особенно много проблем создают алкомаркеты на первых этажах: постоянный шум, мусор и другие неудобства беспокоят жителей. Также Воробьёв поделился планами ограничения времени продажи алкоголя в заведениях общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 8:00. Если документ будет принят, новые правила вступят в силу с 1 сентября.

В Подмосковье насчитывается более 3400 торговых точек, имеющих лицензии на продажу крепкого алкоголя и без лицензии (пиво, сидр и т.д.). В том числе выдано 148 лицензий для 1274 магазинов сети «Красное и белое» и 45 лицензий для 673 магазинов сети «Бристоль».