«Ради сохранения семей»: Воробьёв объяснил запрет на алкомаркеты во дворах

В Московской области позакрывают все алкомаркеты во дворах жилых домов. Закон был принят Мособлдумой при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. По его словам, такая мера вводится в целях обеспечения безопасности жителей, сообщает 360.ru.

«Год назад, когда мы разбирались с коммунальными проблемами в Климовске, постоянно находясь во дворах, мы много раз слышали жалобы жителей на алкомаркеты и ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во дворы многих наших городов, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это при том, что такое находится на пути в школу или из детского сада», — пояснил глава области.

По его словам, во время переговоров с представителями бизнеса, стороны пришли к соглашению. Была достигнута договорённость о том, что продажа алкоголя не только будет ограничена временными рамками (с 23:00 до 08:00), но и станет запрещена во дворах жилых домов.

«Наша задача — убрать то, что беспокоит родителей. Справедливо беспокоит по отношению к детям. То, что беспокоит многих, кто хочет сохранить семью», — подчеркнул Воробьёв.