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17 февраля, 11:16

«Ради сохранения семей»: Воробьёв объяснил запрет на алкомаркеты во дворах

Воробьёв: Алкомаркеты во дворах Подмосковья закроют для безопасности жителей

В Московской области позакрывают все алкомаркеты во дворах жилых домов. Закон был принят Мособлдумой при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. По его словам, такая мера вводится в целях обеспечения безопасности жителей, сообщает 360.ru.

«Год назад, когда мы разбирались с коммунальными проблемами в Климовске, постоянно находясь во дворах, мы много раз слышали жалобы жителей на алкомаркеты и ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во дворы многих наших городов, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это при том, что такое находится на пути в школу или из детского сада», — пояснил глава области.

По его словам, во время переговоров с представителями бизнеса, стороны пришли к соглашению. Была достигнута договорённость о том, что продажа алкоголя не только будет ограничена временными рамками (с 23:00 до 08:00), но и станет запрещена во дворах жилых домов.

«Наша задача — убрать то, что беспокоит родителей. Справедливо беспокоит по отношению к детям. То, что беспокоит многих, кто хочет сохранить семью», — подчеркнул Воробьёв.

Алкомаркеты Вологодчины стали закрываться на фоне введения сухого закона
Алкомаркеты Вологодчины стали закрываться на фоне введения сухого закона

Ранее Life.ru сообщал, что власти Московской области собираются закрыть все алкомаркеты во дворах жилых домов. Причиной этому стали жалобы на постоянный шум, обилие пустых бутылок и прочего мусора и прочие связанные с этим явлением неудобства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna Mylinska

Владимир Озеров
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