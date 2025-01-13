От плуга до ИИ: Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о цифровизации рынка труда

Современный человек не сможет прокормить себя, эксплуатируя лошадь и плуг. Сегодня основной любых рабочих процессов, а в особенности управленческих является цифровизация, в том числе внедрение искусственного интеллекта. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.