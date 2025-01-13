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Регион
13 января, 14:15

От плуга до ИИ: Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о цифровизации рынка труда

Глава Подмосковья Воробьёв рассказал о необходимости цифровизации рынка труда

Современный человек не сможет прокормить себя, эксплуатируя лошадь и плуг. Сегодня основной любых рабочих процессов, а в особенности управленческих является цифровизация, в том числе внедрение искусственного интеллекта. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Сегодня и ИИ, и цифровизация, и современные методики управления, документооборота, подходов должны быть неотъемлемым атрибутом службы каждого из нас», — цитирует главу Подмосковья 360.ru.

ИИ на службе у мошенников: Россиян предупредили о схемах обмана в 2025 году
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Ранее в Минздраве назвали последние тренды в цифровизации российской медицины. Врачи во всех регионах используют технологии ИИ, отметили в ведомстве.

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Борис Эльфанд
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