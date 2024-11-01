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1 ноября, 03:00

ИИ и онлайн: В Минздраве назвали последние тренды в цифровизации российской медицины

Профессор Кобякова: Технологии ИИ используются врачами во всех регионах России

Российская система здравоохранения не стоит на месте и успешно осваивает цифровые технологии, которые облегчают жизнь и пациентам, и медикам. Например последние в своей практике всё чаще пользуются возможностями искусственного интеллекта, а больные могут проконсультироваться с лечащим врачом из дома по видеосвязи. О достижениях в этом направлении Life.ru рассказала директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова.

Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Ольга Кобякова — о трендах в цифровизации медицины. Видео © Life.ru

По словам профессора, одной из распространённых практик сейчас является телемедицина. Она может проходить как между двумя врачами, когда специалист более высокой квалификации консультирует коллег, так и между медиком и пациентом. Дистанционный контакт экономит время, а особенно такой формат востребован среди жителей отдалённых территорий.

«На самом деле, вот если взять любого из нас, то иногда возникает необходимость проконсультироваться с лечащим врачом, и если для этого не нужно никуда физически идти, сделать это дистанционно — почему нет, удобно», — отметила Кобякова.

Помимо телемедицины, для россиян стали доступны электронные медицинские системы с удобными личными кабинетами. Там можно заказать некоторые справки, узнать результаты анализов и других исследований. Врач же с помощью этой информационной системы способен быстро узнать о пациенте всю необходимую информацию: чем он болел, на что у него аллергия и так далее. Помощь медикам оказывают в том числе технологии ИИ, добавила собеседница Life.ru.

Я могу сказать, что сейчас продукты, изделия с искусственным интеллектом используются абсолютно во всех регионах нашей страны.

Ольга Кобякова

Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

Я могу сказать, что сейчас продукты, изделия с искусственным интеллектом используются абсолютно во всех регионах нашей страны.
Я могу сказать, что сейчас продукты, изделия с искусственным интеллектом используются абсолютно во всех регионах нашей страны.
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Цифровые технологии активно внедряются не только в медицину, но и в образование. Актуальные методики обучения с использованием ИИ станут центральной темой первого Московского форума допобразования «Вызовы цифровизации и новые университетские решения», который пройдёт 14 ноября в Центре культур Высшей школы экономики.

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Telegram / Минздрав России

Илья Пушкарев
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