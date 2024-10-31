В Минздраве раскрыли, как ковид отразился на психическом здоровье россиян

Качество оказываемой помощи в России стало намного выше, чем ранее. Что повлияло на такую позитивную тенденцию и как отразился ковид на состоянии россиян в беседе с Life.ru рассказала генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава РФ, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. Видео © Life.ru

По словам специалиста, качество оказываемой в России помощи стало намного выше, чем было несколько лет назад. Большую роль в этом сыграло появление национальных медицинских исследовательских центров. Их уникальностью является то, что сегодня не нужно выезжать в центральные регионы страны, чтобы получить консультации ведущих специалистов: их могут дать дистанционно.

Особенно Шпорт отметила работу центров в области лечения психиатрических заболеваний. По её словам, специалисты используют в своей работе передовые методы, которые улучшают качество жизни и влияют на наше социальное функционирование пациентов. Вместе с этим она отметила, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, всплеска психических заболеваний в России нет.

Пандемия CoViD-19 принесла свои изменения в статистической форме отчётности, однако мы не наблюдаем всплеска, у нас уровень заболеваемости доковидный. И, соответственно, это говорит о том, что система полностью функционирует, восстановлена и те заболевания, которые выявляются, они своевременно проходят диагностику и назначается лечение Светлана Шпорт Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России

В заключение Шпорт посоветовала вести социально активный образ жизни для профилактики психических заболеваний. По её словам, энергичный человек менее подвержен таким недугам. Однако если вы наблюдаете у себя признаки расстройств, помощь окажут в поликлиниках, где каждому доступна медико-психологическая консультация.