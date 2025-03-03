Карпин включил в состав сборной России Сантоса из «Зенита», которого уже вызвала Бразилия

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, имеющий гражданство РФ, вошёл в расширенный состав сборной России по футболу на мартовский товарищеский матч с командой Замбии Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Примечательно, что 28 февраля защитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Колумбией.

Всего Валерий Карпин вместе с тренерским штабом вызвали 42 игроков.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»)

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Матч с Замбией пройдёт в Москве, точное место и время станет известно позднее.