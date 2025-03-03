Нападающий «Динамо» Тюкавин не сыграет до конца сезона из-за разрыва связки

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин не сможет сыграть до конца сезона. Футболист сборной России получил травму крестообразной связки колена в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщили в пресс-службе ФК.