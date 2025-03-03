Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 12:35

Нападающий «Динамо» Тюкавин не сыграет до конца сезона из-за разрыва связки

Константин Тюкавин получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом». Фото © VK / ФК «Динамо» Москва

Константин Тюкавин получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом». Фото © VK / ФК «Динамо» Москва

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин не сможет сыграть до конца сезона. Футболист сборной России получил травму крестообразной связки колена в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

«У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена», — говорится в сообщении.

Спортсмена ожидает операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода.

«Тюка, сил и терпения! Верим, что вернёшься сильнее», — добавили в пресс-службе.

«Губы сразу отморозил»: Новичок «Динамо» из Парагвая рассказал, как его встретила Москва
«Губы сразу отморозил»: Новичок «Динамо» из Парагвая рассказал, как его встретила Москва

Напомним, матчи РПЛ возобновили на прошедших выходных. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», который покинул Валерий Карпин. В следующем туре 8 марта столичные бело-голубые примут махачкалинских одноклубников.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar