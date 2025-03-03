Нападающий «Динамо» Тюкавин не сыграет до конца сезона из-за разрыва связки
Константин Тюкавин получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом». Фото © VK / ФК «Динамо» Москва
Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин не сможет сыграть до конца сезона. Футболист сборной России получил травму крестообразной связки колена в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
«У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена», — говорится в сообщении.
Спортсмена ожидает операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода.
«Тюка, сил и терпения! Верим, что вернёшься сильнее», — добавили в пресс-службе.
Напомним, матчи РПЛ возобновили на прошедших выходных. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», который покинул Валерий Карпин. В следующем туре 8 марта столичные бело-голубые примут махачкалинских одноклубников.