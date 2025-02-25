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25 февраля, 16:30

«Губы сразу отморозил»: Новичок «Динамо» из Парагвая рассказал, как его встретила Москва

Новичок «Динамо» Касерес из Парагвая — о погоде в Москве: Никогда такого не видел

Хуан Касерес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caceres_j4

Хуан Касерес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caceres_j4

Новичок футбольного клуба «Динамо» из Парагвая Хуан Касерес рассказал, как его встретила Москва. По его словам, погода в столице России была морозной, а снег он увидел впервые. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня всё это было удивительно», — поделился спортсмен.

О переходе 24-летнего парагвайца стало известно 19 февраля. Он прешёл из аргентинского «Лануса». Касерес подписал контракт до 2029 года. С российской командой он намерен завоевать как можно больше титулов и побед.

Ранее стало известно, что новичок «Динамо» Данил Глебов дебютирует за москвичей в матче против «Ростова», который состоится 2 марта. Тренер бело-голубых Марцел Личка уверен, что переход Глебова усилит команду, добавив агрессии в центре поля.

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