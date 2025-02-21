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21 февраля, 20:36

Данил Глебов может дебютировать за «Динамо» в матче против бывшего клуба

Марцел Личка: Данил Глебов дебютирует за «Динамо» в матче против «Ростова»

Данил Глебов. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Данил Глебов. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Новичок «Динамо» Данил Глебов дебютирует за москвичей в матче против «Ростова», который состоится 2 марта. Об этом Mash сообщил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Личка признался, что до последнего не верил в переход Глебова, так как считал его важным игроком для «Ростова». Однако переход состоялся, и тренер уверен, что Глебов усилит команду, добавив агрессии в центре поля.

Личка рассказал о дебюте Глебова за «Динамо». Видео © Telegram / Mash

Глебов прилетел на сборы в Дубай и тренировался по индивидуальной программе. Его переход в «Динамо» обошёлся клубу в €7 млн.

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Артём Гапоненко
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