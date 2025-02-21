Данил Глебов может дебютировать за «Динамо» в матче против бывшего клуба
Марцел Личка: Данил Глебов дебютирует за «Динамо» в матче против «Ростова»
Данил Глебов. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва
Новичок «Динамо» Данил Глебов дебютирует за москвичей в матче против «Ростова», который состоится 2 марта. Об этом Mash сообщил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
Личка признался, что до последнего не верил в переход Глебова, так как считал его важным игроком для «Ростова». Однако переход состоялся, и тренер уверен, что Глебов усилит команду, добавив агрессии в центре поля.
Личка рассказал о дебюте Глебова за «Динамо». Видео © Telegram / Mash
Глебов прилетел на сборы в Дубай и тренировался по индивидуальной программе. Его переход в «Динамо» обошёлся клубу в €7 млн.
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