Футболист ЦСКА Саша Зделар стал игроком «Зенита»

Полузащитник Саша Зделар перешёл из ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщают пресс-службы футбольных команд.

Перед этим московский клуб отзаявил игрока из заявки на вторую половину сезона Российской Премьер-лиги.

29-летний Зделар стал игроком армейцев в 2022 году, перейдя из белградского «Партизана». Всего на счету сербского футболиста 96 игр в составе ЦСКА, один гол и один голевой пас.