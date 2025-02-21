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Регион
21 февраля, 08:35

Футболист ЦСКА Саша Зделар стал игроком «Зенита»

Полузащитник Саша Зделар. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Полузащитник Саша Зделар. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Полузащитник Саша Зделар перешёл из ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщают пресс-службы футбольных команд.

Перед этим московский клуб отзаявил игрока из заявки на вторую половину сезона Российской Премьер-лиги.

29-летний Зделар стал игроком армейцев в 2022 году, перейдя из белградского «Партизана». Всего на счету сербского футболиста 96 игр в составе ЦСКА, один гол и один голевой пас.

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Напомним, в закрывшееся 20 февраля зимнее трансферное окно «Зенит» планировал переходы Родриго Саласара из «Браги» и Матеуса Перейры из «Крузейро», однако в первом случае португальский клуб отказался от трансфера из-за опасений по переводу денег за игрока, а бразильский клуб остался без крупного куша из-за жены футболиста, отказавшейся ехать в Россию в последний момент. Деньги у петербуржцев есть после продажи Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

Артур Лапсаков
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