Футболист ЦСКА Саша Зделар стал игроком «Зенита»
Полузащитник Саша Зделар. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Полузащитник Саша Зделар перешёл из ЦСКА в петербургский «Зенит». Об этом сообщают пресс-службы футбольных команд.
Перед этим московский клуб отзаявил игрока из заявки на вторую половину сезона Российской Премьер-лиги.
29-летний Зделар стал игроком армейцев в 2022 году, перейдя из белградского «Партизана». Всего на счету сербского футболиста 96 игр в составе ЦСКА, один гол и один голевой пас.
Напомним, в закрывшееся 20 февраля зимнее трансферное окно «Зенит» планировал переходы Родриго Саласара из «Браги» и Матеуса Перейры из «Крузейро», однако в первом случае португальский клуб отказался от трансфера из-за опасений по переводу денег за игрока, а бразильский клуб остался без крупного куша из-за жены футболиста, отказавшейся ехать в Россию в последний момент. Деньги у петербуржцев есть после продажи Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.