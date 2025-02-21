Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 22:42

Звезда «Крузейро» в последний момент отказался от игры за «Зенит» из-за жены

Перейра в последний момент отказался от перехода в «Зенит» из-за желания жены

Матеус Перейра. Обложка © Х / Planeta do Futebol

Матеус Перейра. Обложка © Х / Planeta do Futebol

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался от перехода в «Зенит», несмотря на пройденный медосмотр. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что причиной отказа стало желание жены футболиста. Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере Перейры за €20 млн. Футболист выступает за «Крузейро» с лета 2024 года, сыграв 81 матч, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд»
«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд»

Ранее норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоялась в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время с результатом 5:2.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar