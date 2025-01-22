«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд»
Клаудиньо. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»
«Зенит» объявил о переходе футболиста Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Российский клуб получит за переход 20 миллионов евро. Напомним, «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021 года из Бразилии. 27-летний полузащитник сыграл за сине-бело-голубых 104 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 26 голевых передач. Он стал трёхкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также один раз брал национальный кубок. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.
«Аль-Садд» является 17-кратным чемпионом Катара, это национальный рекорд. Кроме того, это единственный представитель страны, кто выигрывал азиатскую Лигу чемпионов.
Ранее «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике из бразильского «Ботафого». В обратном направлении отправились Артур и Вендел. Последний перейдёт в новый клуб летом 2025 года.