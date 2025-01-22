Португальский агент раскрыл, в какой российский клуб может перейти Неймар
«РБ Спорт»: Неймар может рассмотреть вариант перехода в «Зенит»
Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjr
Авторитетный агент из Португалии Паулу Барбоза допустил вариант с переходом бразильского футболиста Неймара в «Зенит». По его словам, нельзя исключать гипотетическую перспективу подобного развития событий, так как сотрудничество сине-бело-голубых и нападающего может быть интересно для обеих сторон.
Барбоза уверен, что экс-игрок «Барселоны» не отказался бы от предложения «Зенита», так как видит в ФК перспективы для своей спортивной карьеры.
«На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
Сейчас Неймар играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», однако намерен в скором времени покинуть команду. Да и ФК не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с игроком, который получил несколько серьёзных травм подряд.
Ряд СМИ утверждал, что бразилец намерен вернуться в родной «Сантос». Однако сам спортсмен эту информацию не комментирует.
Напомним, в конце октября 2024 года Неймар впервые за 369 вышел на поле и принял участие в матче против команды «Аль-Айна» из ОАЭ. До этого бразилец выступал 18 октября 2023 года за родную сборную. В том матче против Уругвая он получил серьёзную травму.