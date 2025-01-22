Португальский агент раскрыл, в какой российский клуб может перейти Неймар

Авторитетный агент из Португалии Паулу Барбоза допустил вариант с переходом бразильского футболиста Неймара в «Зенит». По его словам, нельзя исключать гипотетическую перспективу подобного развития событий, так как сотрудничество сине-бело-голубых и нападающего может быть интересно для обеих сторон.

Барбоза уверен, что экс-игрок «Барселоны» не отказался бы от предложения «Зенита», так как видит в ФК перспективы для своей спортивной карьеры.

«На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Сейчас Неймар играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», однако намерен в скором времени покинуть команду. Да и ФК не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с игроком, который получил несколько серьёзных травм подряд.

Ряд СМИ утверждал, что бразилец намерен вернуться в родной «Сантос». Однако сам спортсмен эту информацию не комментирует.