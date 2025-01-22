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22 января, 15:21

Португальский агент раскрыл, в какой российский клуб может перейти Неймар

«РБ Спорт»: Неймар может рассмотреть вариант перехода в «Зенит»

Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjr

Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjr

Авторитетный агент из Португалии Паулу Барбоза допустил вариант с переходом бразильского футболиста Неймара в «Зенит». По его словам, нельзя исключать гипотетическую перспективу подобного развития событий, так как сотрудничество сине-бело-голубых и нападающего может быть интересно для обеих сторон.

Барбоза уверен, что экс-игрок «Барселоны» не отказался бы от предложения «Зенита», так как видит в ФК перспективы для своей спортивной карьеры.

«На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Сейчас Неймар играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», однако намерен в скором времени покинуть команду. Да и ФК не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с игроком, который получил несколько серьёзных травм подряд.

Ряд СМИ утверждал, что бразилец намерен вернуться в родной «Сантос». Однако сам спортсмен эту информацию не комментирует.

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Напомним, в конце октября 2024 года Неймар впервые за 369 вышел на поле и принял участие в матче против команды «Аль-Айна» из ОАЭ. До этого бразилец выступал 18 октября 2023 года за родную сборную. В том матче против Уругвая он получил серьёзную травму.

Ольга Сливченко
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