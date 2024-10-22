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21 октября, 22:36

Неймар появился на поле впервые за 369 дней

Футболист «Аль-Хиляль» Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года

Неймар. Обложка © Х / Neymar Jr

Неймар. Обложка © Х / Neymar Jr

Футболист клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар провёл первый официальный матч за 369 дней. Он вышел на поле в игре третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов против команды «Аль-Айна» из ОАЭ.

Матч завершился победой «Аль-Хиляля» со счётом 5:4. Неймар появился на поле на 77-й минуте встречи, но не смог отличиться забитыми голами.

Неймар в матче с «Аль-Айна». Видео © Х / Neymar Jr Site

Напомним, что последним его матчем до этого был поединок за сборную Бразилии против Уругвая 18 октября 2023 года. Тогда он получил серьёзную травму.

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Артём Гапоненко
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