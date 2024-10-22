Неймар появился на поле впервые за 369 дней
Футболист «Аль-Хиляль» Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года
Неймар. Обложка © Х / Neymar Jr
Футболист клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар провёл первый официальный матч за 369 дней. Он вышел на поле в игре третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов против команды «Аль-Айна» из ОАЭ.
Матч завершился победой «Аль-Хиляля» со счётом 5:4. Неймар появился на поле на 77-й минуте встречи, но не смог отличиться забитыми голами.
Неймар в матче с «Аль-Айна». Видео © Х / Neymar Jr Site
Напомним, что последним его матчем до этого был поединок за сборную Бразилии против Уругвая 18 октября 2023 года. Тогда он получил серьёзную травму.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выпустил свою собственную линейку парфюма Messi Fragrances. Флакон можно будет приобрести у мировых розничных продавцов.