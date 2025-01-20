«Зенит» объявил об уходе двух ключевых хавбеков и принятии нового игрока

Петербургский «Зенит» объявил об уходе сразу двух игроков — Артура и Вендела. Оба футболиста отправятся в бразильский клуб «Ботафого».

«Зенит» и «Ботафого» достигли соглашения о переходе игроков. В результате происходит следующий размен: «Зенит» усиливается атакующим полузащитником «Ботафого» Луисом Энрике, который в ближайшее время пройдёт медосмотр в Дохе и присоединится к команде», — сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Полузащитник Артур покидает «Зенит» уже сейчас. А вот хавбек Вендел уедет играть в Бразилию по завершению сезона 2024/2025 в России.

Вендел пришёл в команду Сергея Семака в 2020 году. В 142 матчах за «Зенит» он набрал 21 гол и 34 результативные передачи. Артур же присоединился к петербуржцам в 2023 году. На его счету семь мячей и шесть ассистов за 36 игр.