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20 января, 16:04

«Зенит» объявил об уходе двух ключевых хавбеков и принятии нового игрока

«Зенит» объявил об уходе Вендела и Артура в бразильский «Ботафого»

Вендел и Артур. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Вендел и Артур. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Петербургский «Зенит» объявил об уходе сразу двух игроков — Артура и Вендела. Оба футболиста отправятся в бразильский клуб «Ботафого».

«Зенит» и «Ботафого» достигли соглашения о переходе игроков. В результате происходит следующий размен: «Зенит» усиливается атакующим полузащитником «Ботафого» Луисом Энрике, который в ближайшее время пройдёт медосмотр в Дохе и присоединится к команде», — сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Полузащитник Артур покидает «Зенит» уже сейчас. А вот хавбек Вендел уедет играть в Бразилию по завершению сезона 2024/2025 в России.

Вендел пришёл в команду Сергея Семака в 2020 году. В 142 матчах за «Зенит» он набрал 21 гол и 34 результативные передачи. Артур же присоединился к петербуржцам в 2023 году. На его счету семь мячей и шесть ассистов за 36 игр.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел не хочет возвращаться из отпуска в расположение сине-бело-голубых. По данным СМИ, бразилец стремится заполучить место в более именитой команде.

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