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6 января, 18:22

Один из ключевых игроков «Зенита» не хочет возвращаться из отпуска

Goal: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска

Полузащитник ФК «Зенит» Вендел. Обложка © ТАСС/ФК «Зенит»

Полузащитник ФК «Зенит» Вендел. Обложка © ТАСС/ФК «Зенит»

Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел не хочет возвращаться из отпуска в расположение сине-бело-голубых. Об этом сообщает Goal.

По данным СМИ, бразилец стремится заполучить место в более именитой команде. Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя — около €20 млн.

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Напомним, что Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга». Ещё в августе 2024 года петербургский клуб продлил с ним контракт. Новое соглашение сине-бело-голубых с полузащитников действует до конца сезона 2027/2028 и может быть продлено на год.

Александра Вишнякова
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