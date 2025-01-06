Один из ключевых игроков «Зенита» не хочет возвращаться из отпуска
Goal: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска
Полузащитник ФК «Зенит» Вендел. Обложка © ТАСС/ФК «Зенит»
Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел не хочет возвращаться из отпуска в расположение сине-бело-голубых. Об этом сообщает Goal.
По данным СМИ, бразилец стремится заполучить место в более именитой команде. Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя — около €20 млн.
Напомним, что Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга». Ещё в августе 2024 года петербургский клуб продлил с ним контракт. Новое соглашение сине-бело-голубых с полузащитников действует до конца сезона 2027/2028 и может быть продлено на год.