Один из ключевых игроков «Зенита» не хочет возвращаться из отпуска

Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел не хочет возвращаться из отпуска в расположение сине-бело-голубых. Об этом сообщает Goal.

По данным СМИ, бразилец стремится заполучить место в более именитой команде. Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя — около €20 млн.

Напомним, что Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из португальского «Спортинга». Ещё в августе 2024 года петербургский клуб продлил с ним контракт. Новое соглашение сине-бело-голубых с полузащитников действует до конца сезона 2027/2028 и может быть продлено на год.