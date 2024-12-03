Два российских футболиста попали в базу «Миротворца» из-за встречи с бойцами СВО

Два российских футболиста попали в базу скандального украинского сайта «Миротворец»: полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев оказались в списке из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке петербургского клуба в сентябре 2023 года.

«Миротворец» регулярно вносит в свою базу людей, которых считает «врагами» Украины за их действия или публичные заявления. Так, ранее туда попал коллега Ерохина и Сергеева — бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев.