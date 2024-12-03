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3 декабря, 08:33

Два российских футболиста попали в базу «Миротворца» из-за встречи с бойцами СВО

Ерохина и Сергеева внесли в базу «Миротворца» из-за встречи с ветеранами СВО

Александр Ерохин и Иван Сергеев. Обложка © ТАСС / Анна Мейер/ФК "Зенит"

Александр Ерохин и Иван Сергеев. Обложка © ТАСС / Анна Мейер/ФК "Зенит"

Два российских футболиста попали в базу скандального украинского сайта «Миротворец»: полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев оказались в списке из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке петербургского клуба в сентябре 2023 года.

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«Миротворец» регулярно вносит в свою базу людей, которых считает «врагами» Украины за их действия или публичные заявления. Так, ранее туда попал коллега Ерохина и Сергеева — бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев.

Александра Вишнякова
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