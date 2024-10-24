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23 октября, 22:57

Футболист Алан Дзагоев внесён в базу украинского «Миротворца»

Дзагоев попал в базу «Миротворца» за участие в фестивале с детьми участников СВО

Алан Дзагоев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alandzagoev10

Алан Дзагоев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alandzagoev10

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Администраторы ресурса внесли его в список «врагов» Украины после того, как он принял участие в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», прошедшем 20 октября в подмосковном Домодедово. В этом мероприятии участвовали дети бойцов, задействованных в специальной военной операции (СВО).

На сайте «Миротворца» опубликованы личные данные и фотография Дзагоева. В обосновании говорится, что именно его участие в фестивале, где также присутствовали дети участников СВО, стало причиной добавления в базу.

Игроки ЦСКА и «Зенита» попали на «Миротворец» после акции с детьми бойцов СВО
Игроки ЦСКА и «Зенита» попали на «Миротворец» после акции с детьми бойцов СВО

«Миротворец» регулярно вносит в свою базу людей, которых считает «врагами» Украины за их действия или публичные заявления. Недавно туда попал Генсек ООН Антониу Гутерриш за визит на саммит БРИКС в Казань.

Анатолий Цейко
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