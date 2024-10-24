Футболист Алан Дзагоев внесён в базу украинского «Миротворца»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Администраторы ресурса внесли его в список «врагов» Украины после того, как он принял участие в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», прошедшем 20 октября в подмосковном Домодедово. В этом мероприятии участвовали дети бойцов, задействованных в специальной военной операции (СВО).

На сайте «Миротворца» опубликованы личные данные и фотография Дзагоева. В обосновании говорится, что именно его участие в фестивале, где также присутствовали дети участников СВО, стало причиной добавления в базу.