Футболист Алан Дзагоев внесён в базу украинского «Миротворца»
Дзагоев попал в базу «Миротворца» за участие в фестивале с детьми участников СВО
Алан Дзагоев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alandzagoev10
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Администраторы ресурса внесли его в список «врагов» Украины после того, как он принял участие в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», прошедшем 20 октября в подмосковном Домодедово. В этом мероприятии участвовали дети бойцов, задействованных в специальной военной операции (СВО).
На сайте «Миротворца» опубликованы личные данные и фотография Дзагоева. В обосновании говорится, что именно его участие в фестивале, где также присутствовали дети участников СВО, стало причиной добавления в базу.
«Миротворец» регулярно вносит в свою базу людей, которых считает «врагами» Украины за их действия или публичные заявления. Недавно туда попал Генсек ООН Антониу Гутерриш за визит на саммит БРИКС в Казань.