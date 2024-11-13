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13 ноября, 04:56

Луганская школьница Савенкова призвала Трампа закрыть сайт «Миротворец»

Фаина Савенкова. Обложка © VK / Фаина Савенкова

Фаина Савенкова. Обложка © VK / Фаина Савенкова

16-летняя школьница из Луганска Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта «Миротворец», призвала победившего на выборах президента США Дональда Трампа закрыть этот портал и привлечь его создателей и администраторов к ответственности, пишет РИА «Новости».

В своём обращении девочка подчеркнула, что действия сайта нарушают законы о защите частной информации и представляют угрозу для жизни людей, чьи данные там размещены.

Савенкова напомнила, что сайт «Миротворец» часто публикует личные данные граждан, обвиняя их в преступлениях без законных оснований, что, по её словам, превращает портал в инструмент запугивания. Она также отметила, что такие действия ставят под угрозу жизни людей, и привела примеры трагичных событий, когда жертвы сайта стали объектами насилия. Среди них — журналисты, такие как Олесь Бузина, Дарья Дугина и Андреа Роккелли, которые были убиты после того, как их данные были опубликованы на «Миротворце».

Сайт «Миротворец» стал широко известен благодаря публикации персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых его владельцы называли «изменниками родины». В числе тех, кто осудил его действия, были представители международных организаций, а также официальные лица России.

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Ранее командир разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что украинская база данных «Миротворец» функционирует как инструмент для вымогательств, угроз и шантажа. По его словам, с самого начала проект был создан как «частная история».

Артём Гапоненко
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