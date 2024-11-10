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10 ноября, 08:36

«Требуют деньги»: Офицер ВСУ рассказал о реальной цели скандального «Миротворца»

Офицер ВСУ Ярославский: Сайт «Миротворец» был создан для вымогательств и шантажа

Украинская база данных «Миротворец» функционирует как инструмент для вымогательств, угроз и шантажа. Такое заявление сделал командир разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. По его словам, с самого начала проект был создан как «частная история».

«Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на «Миротворце», люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с «Миротворца», — пояснил военнослужащий в интервью журналистке Наталье Влащенко.

Трампа исключили из списка «врагов Украины» на сайте «Миротворец»
Трампа исключили из списка «врагов Украины» на сайте «Миротворец»

А ранее Life.ru писал, что генсека ООН Антониу Гутерриша внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за визит на саммит БРИКС в Казань. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Киев специально давит на представителя объединения, чтобы тот занял сторону Украины в конфликте.

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Telegram / MYROTVORETS NEWS

Дарья Нарыкова
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