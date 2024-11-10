Украинская база данных «Миротворец» функционирует как инструмент для вымогательств, угроз и шантажа. Такое заявление сделал командир разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. По его словам, с самого начала проект был создан как «частная история».

«Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на «Миротворце», люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с «Миротворца», — пояснил военнослужащий в интервью журналистке Наталье Влащенко.