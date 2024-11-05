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5 ноября, 14:04

Лавров: Киев давит на Гутерриша, включив его в базу данных сайта «Миротворец»

Сергей Лавров. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Николай Гернет

Сергей Лавров. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Николай Гернет

Киевский режим нарочно включил в базу данных сайта «Миротворец» генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, тем самым оказывая на него давление. Украина хочет, чтобы он занял её сторону в конфликте с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насколько нам известно, впоследствии генсекретаря ООН всё же исключили из базы данных украинского сайта «Миротворец». Однако факт остаётся фактом: Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерреша»,сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

Подобные манипуляции являются прямым нарушением учредительного документа Организации, а именно пункта 2 статьи 100 Устава ООН. Согласно ему, государства-члены не имеют права оказывать влияние на представителей ООН.

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Напомним, ранее минитср иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Он призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные инициативы» по Украине и соблюдать принцип беспристрастности по отношению к киевскому режиму.

Мария Любицкая
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