Киевский режим нарочно включил в базу данных сайта «Миротворец» генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, тем самым оказывая на него давление. Украина хочет, чтобы он занял её сторону в конфликте с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насколько нам известно, впоследствии генсекретаря ООН всё же исключили из базы данных украинского сайта «Миротворец». Однако факт остаётся фактом: Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерреша», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

Подобные манипуляции являются прямым нарушением учредительного документа Организации, а именно пункта 2 статьи 100 Устава ООН. Согласно ему, государства-члены не имеют права оказывать влияние на представителей ООН.