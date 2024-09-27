Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные инициативы» по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провёл встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 79-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Политики обменялись мнениями о наиболее острых проблемах международной повестки, а также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия Москвы и Организации Объединённых Наций.

Одной из центральных тем переговоров стал украинский кризис. Лавров напомнил Гутерришу, что Секретариат ООН обязан соблюдать принцип беспристрастности по отношению к киевскому режиму и не втягиваться в псевдомирные инициативы. Без внимания не осталась и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.