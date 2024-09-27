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27 сентября, 02:02

Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные инициативы» по Украине

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш на полях ГА ООН. Обложка © МИД России

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш на полях ГА ООН. Обложка © МИД России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провёл встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 79-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Политики обменялись мнениями о наиболее острых проблемах международной повестки, а также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия Москвы и Организации Объединённых Наций.

Одной из центральных тем переговоров стал украинский кризис. Лавров напомнил Гутерришу, что Секретариат ООН обязан соблюдать принцип беспристрастности по отношению к киевскому режиму и не втягиваться в псевдомирные инициативы. Без внимания не осталась и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.

«Лавров привлёк внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража в отношении США», — рассказали в МИД РФ.

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Это не первая крупная встреча Лаврова в рамках ГА ООН. Несмотря на нападки американских властей на делегацию российского министра, дипломату удалось провести переговоры с китайским коллегой Ван И, а также главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Илья Пушкарев
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