Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш сильно запоздал с проявлением «глубокой озабоченности» по поводу возможной интернационализации украинского конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш запоздал с проявлением «озабоченности» по поводу угрозы интернационализации украинского конфликта. Видео © Life.ru

Дипломат акцентировал внимание на заявление официального представителя генсека ООН на брифинге о том, что сообщения о якобы планах РФ и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в военной области вызывают у Гутерриша «очень глубокую озабочённость, потому что ведут к интернационализации украинского кризиса».

«Об интернационализации генеральный секретарь ООН вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле», — подчеркнул глава МИД РФ, отметив, что факты давно уже были приведены многократно, однако тогда руководство ООН не волновалось об интернационализации.