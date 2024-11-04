«Вспомнил через три года»: Лавров — о беспокойстве генсека ООН расширением конфликта
Лавров: Гутерриш опоздал с тревогой об интернационализации украинского кризиса
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш сильно запоздал с проявлением «глубокой озабоченности» по поводу возможной интернационализации украинского конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш запоздал с проявлением «озабоченности» по поводу угрозы интернационализации украинского конфликта. Видео © Life.ru
Дипломат акцентировал внимание на заявление официального представителя генсека ООН на брифинге о том, что сообщения о якобы планах РФ и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в военной области вызывают у Гутерриша «очень глубокую озабочённость, потому что ведут к интернационализации украинского кризиса».
«Об интернационализации генеральный секретарь ООН вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле», — подчеркнул глава МИД РФ, отметив, что факты давно уже были приведены многократно, однако тогда руководство ООН не волновалось об интернационализации.
А ранее Сергей Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные инициативы» по Украине. Дипломат провёл встречу с генсеком организации Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. В рамках встречи глава МИД РФ призвал секретариат ООН соблюдать принцип беспристрастности по отношению к киевскому режиму.
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