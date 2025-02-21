«Будё-Глимт» с вратарём Никитой Хайкиным вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Игра состоялась в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время с результатом 5:2. Голы у хозяев забили Каспер Хёг (56, с пенальти), Брис Вембангомо (90+4) и Сондре Фет (111), также два автогола от игроков «Твенте» — Меса Хильгерса (90+2) и Арно Версхурена (114). У гостей отличился Сем Стейн (90+6), ещё один автогол записан на счёт защитника «Будё-Глимт» Фредрика Шёвольда (26).

В первом матче в Нидерландах команда из Норвегии уступила со счётом 1:2. По итогам двух матчей (6:4) «Будё-Глимт» сумел попасть в 1/8 финала.

Тем временем греческий клуб ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым не смог обыграть румынский ФКСБ в ответном поединке плей-офф Лиги Европы и вылетел из соревнования.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне, Швейцария. «Будё-Глимт» на этой стадии встретится с греческим «Олимпиакосом» или шотландским «Рейнджерс».