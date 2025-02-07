«Спартак» оформил рекордный трансфер в своей истории, заплатив за тринидадца почти 19 млн евро

Московский «Спартак» совершил рекордно дорогое приобретение в своей истории. Состав красно-белых пополнил футболист сборной Тринидада и Тобаго, нападающий Ливай Гарсия, ранее выступавший за греческий АЕК.

«Контракт с 27-летним форвардом сборной Тринидада и Тобаго подписан на 3,5 года. Ливай уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За «Спартак» он будет выступать под 11-м номером», — сообщает пресс-служба москвичей.

По информации портал Transfermarkt, трансфер Гарсии стал самым дорогим в истории «Спартака» — 18,7 млн евро. До этого рекорд принадлежал трансферу нидерландского полузащитника Гуса Тила. В 2019 году он перешёл в стан красно-белых из АЗ за 18 млн евро. Хавбек провёл за российский клуб всего 21 матч.

27-летний Ливай Гарсия начинал карьеру на родине в клубе «Сентрал». Кроме того, он играл в нидерландских АЗ и «Эксельсиоре», израильских «Ирони» и «Бейтаре», греческом АЕКе, где был партнёром россиянина Магомеда-Шапи Сулейманова, на днях также покинувшего жёлто-чёрных. Также в прошлом сезоне партнёром Гарсии по атаке был экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе, а до этого тринидадец успел поработать в Афинах под руководством бывшего тренера спартаковцев Массимо Карреры. В составе клуба из Греции Гарсия стал чемпионом страны и обладателем национального кубка в сезоне 2022/23. Примечательно, что его братья Натаниэль и Джуда также являются профессиональными футболистами.

В текущем сезоне Ливай Гарсия сыграл за АЕК 22 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Всего в активе Гарсии 160 матчей в составе афинского клуба, 56 голов и 27 ассистов. За сборную Тринидада и Тобаго он выступает с 2016 года, провёл 43 матча, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.